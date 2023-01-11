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  • Тіла діставали батьки: на Дніпропетровщині братик з сестрою загинули, провалившись під кригу

Тіла діставали батьки: на Дніпропетровщині братик з сестрою загинули, провалившись під кригу

Сьогодні 11:00
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У Криворізькому районі діти провалилися під кригу та загинули.

Новости Днепра про Тіла діставали батьки: на Дніпропетровщині братик з сестрою загинули, провалившись під кригу

Трагедія сталася у Глеєватській громаді, повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

За його словами, ввечері 10 січня двоє дітей пішли гуляти на ставок та провалилися під кригу. На жаль, братик з сестрою загинули. З водойми їхні тіла дістали батьки.

Відомо, що старшому хлопчику було 9 років, а його молодшій сестричці 5 років.

Євген Ситниченко просить батьків поговорити зі своїми дітьми, щоб ті не виходили на кригу. Незважаючи на сильні морози, вода не достатньо промерзла, щоб можна було безпечно виходити на лід.

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Новости Днепра про Тіла діставали батьки: на Дніпропетровщині братик з сестрою загинули, провалившись під кригуУкраїнська Новости Днепра про Тіла діставали батьки: на Дніпропетровщині братик з сестрою загинули, провалившись під кригуРусский

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