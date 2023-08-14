Киев снова дорогой, а Львов до сих пор бьет рекорды: как за год изменилась цена аренды квартир в Днепре и Украине

Аналитики известного сайта по поиску жилья опубликовали статистику цен на аренду квартир в Украине.
Для сравнения выбрали стоимость аренды квартир в июле 2022 года и в июле 2023 года.
Так, после стремительного падения цен на аренду весной 2022 года, в Киеве снова подорожало жилье. По сравнению с июлем 2022 года цены поднялись почти вполовину. Аренда однокомнатной квартиры в столице в настоящее время в среднем стоит 19 тысяч гривен.
А вот Львов продолжает бить «рекорды». В туристической столице Украины стоимость жилья снова выросла на 15%.
В Днепре средняя стоимость аренды подешевела, но не существенно. По сути она осталась на уровне прошлогодних показателей.
С ценами на аренду двухкомнатных квартир такая же ситуация. Правда, в Днепре они подросли.
А вот стоимость аренды трехкомнатных квартир во многих областях немного упала. Это объясняют малым спросом на них, ведь стоимость коммунальных услуг немного выросла, а содержание больших помещений всегда влетает в копеечку. В то же время в некоторых регионах цена на такие жилища продолжила расти.
Напомним, ранее мы публиковали ТОП 10 самых дешевых квартир для аренды в Днепре.
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