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Київ знов дорогий, а Львів досі б’є рекорди: як за рік змінилася ціна оренди квартир у Дніпрі та Україні

Сьогодні 20:01
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Вартість квартир у Києві знову зросла, а ось у Дніпрі майже незмінна.

Новости Днепра про Київ знов дорогий, а Львів досі б'є рекорди: як за рік змінилася ціна оренди квартир у Дніпрі та Україні

Аналітики відомого сайту з пошуку житла опублікували статистику цін на оренду квартир в Україні. 

Для порівняння обрали вартість за оренду квартир у липні 2022 року та у липні 2023 року. 

Так, після стрімкого падіння цін на оренду навесні 2022 року, у Києві знову здорожчало житло. У порівнянні з липнем 2022 року, ціни піднялися майже вполовину. Оренда однокімнатної квартири в столиці нині в середньому коштує 19 тисяч гривень. 

А ось Львів продовжує бити “рекорди”. У туристичній столиці України вартість житла знову зросла на 15%. 

У Дніпрі середня вартість оренди здешевшала, але не суттєво. По суті, вона залишилася на рівні торішніх показників. 

Новости Днепра про Київ знов дорогий, а Львів досі б'є рекорди: як за рік змінилася ціна оренди квартир у Дніпрі та Україні

З цінами на оренду двокімнатних квартир така ж ситуація. Щоправда, у Дніпрі вони трохи підросли. 

Новости Днепра про Київ знов дорогий, а Львів досі б'є рекорди: як за рік змінилася ціна оренди квартир у Дніпрі та Україні

А ось вартість оренди трикімнатних квартир у багатьох областях трохи впала. Це пояснюють малим попитом на них, адже вартість комунальних послуг трохи зросла, а утримання великих помешкань завжди влітає в копієчку. Водночас в деяких регіонах ціна на такі домівки продовжила рости. 

Новости Днепра про Київ знов дорогий, а Львів досі б'є рекорди: як за рік змінилася ціна оренди квартир у Дніпрі та Україні

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП 10 найдешевших квартир для оренди у Дніпрі. 

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Новости Днепра про Київ знов дорогий, а Львів досі б'є рекорди: як за рік змінилася ціна оренди квартир у Дніпрі та УкраїніУкраїнська

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