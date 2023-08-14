Київ знов дорогий, а Львів досі б’є рекорди: як за рік змінилася ціна оренди квартир у Дніпрі та Україні

Аналітики відомого сайту з пошуку житла опублікували статистику цін на оренду квартир в Україні.
Для порівняння обрали вартість за оренду квартир у липні 2022 року та у липні 2023 року.
Так, після стрімкого падіння цін на оренду навесні 2022 року, у Києві знову здорожчало житло. У порівнянні з липнем 2022 року, ціни піднялися майже вполовину. Оренда однокімнатної квартири в столиці нині в середньому коштує 19 тисяч гривень.
А ось Львів продовжує бити “рекорди”. У туристичній столиці України вартість житла знову зросла на 15%.
У Дніпрі середня вартість оренди здешевшала, але не суттєво. По суті, вона залишилася на рівні торішніх показників.
З цінами на оренду двокімнатних квартир така ж ситуація. Щоправда, у Дніпрі вони трохи підросли.
А ось вартість оренди трикімнатних квартир у багатьох областях трохи впала. Це пояснюють малим попитом на них, адже вартість комунальних послуг трохи зросла, а утримання великих помешкань завжди влітає в копієчку. Водночас в деяких регіонах ціна на такі домівки продовжила рости.
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП 10 найдешевших квартир для оренди у Дніпрі.
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