Київ знов дорогий, а Львів досі б’є рекорди: як за рік змінилася ціна оренди квартир у Дніпрі та Україні

Вартість квартир у Києві знову зросла, а ось у Дніпрі майже незмінна.

Аналітики відомого сайту з пошуку житла опублікували статистику цін на оренду квартир в Україні.

Для порівняння обрали вартість за оренду квартир у липні 2022 року та у липні 2023 року.

Так, після стрімкого падіння цін на оренду навесні 2022 року, у Києві знову здорожчало житло. У порівнянні з липнем 2022 року, ціни піднялися майже вполовину. Оренда однокімнатної квартири в столиці нині в середньому коштує 19 тисяч гривень.

А ось Львів продовжує бити “рекорди”. У туристичній столиці України вартість житла знову зросла на 15%.

У Дніпрі середня вартість оренди здешевшала, але не суттєво. По суті, вона залишилася на рівні торішніх показників.

З цінами на оренду двокімнатних квартир така ж ситуація. Щоправда, у Дніпрі вони трохи підросли.

А ось вартість оренди трикімнатних квартир у багатьох областях трохи впала. Це пояснюють малим попитом на них, адже вартість комунальних послуг трохи зросла, а утримання великих помешкань завжди влітає в копієчку. Водночас в деяких регіонах ціна на такі домівки продовжила рости.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП 10 найдешевших квартир для оренди у Дніпрі.

Читайте також:

Українська

Автор: