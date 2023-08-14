ТОП-10 найдешевших квартир в оренду у Дніпрі: ціни від 3 тис грн (ФОТО)

Однокімнатні квартири – найпопулярніші на ринку оренди у Дніпрі. Пояснюється це тим, що винайнявши однокімнатну квартиру потрібно менше платити як за метраж приміщення, так і за комунальні послуги. Ціни на оренду такого житла у Дніпрі стартують від 3 тис грн. Додатково потрібно буде оплачувати електроенергію, газ та тепло.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 найдешевших однокімнатних квартир у Дніпрі.

Найдешевша однокімнатна квартира в районі Набережної Заводської у Дніпрі. Просять за неї 3 тис грн на місяць. У квартирі два спальних місця, а точніше – «двоповерхове» ліжко. З техніки є посудомийна та пральна машина, мікрохвильова піч, кондиціонер, встановлено індивідуальне опалення. Квартира знаходиться на першому поверсі.

Також на першому поверсі, але вже в районі вулиці Робочої можна орендувати однокімнатну квартиру за 4 тис грн на місяць. Загальна площа приміщення – 16 кв м, кухня – 5 кв м. У квартирі лише одне спальне місце, є система «тепла підлога», на вікнах встановлені ґрати.

За 4,5 тис грн у Дніпрі можна винайняти однокімнатну квартиру на житловому масиві Парус. Житло знаходиться на 15-му поверсі висотного будинку. У квартирі чотири спальних місця, загальна площа приміщення 35 кв м. Плата за комуналку вже входить у вартість оренди. У квартирі немає пральної машинки, ремонт був дуже давно, а меблі вже кілька десятків років.

На житловому масиві Північний у Дніпрі орендуватиме однокімнатну квартиру з ремонтом і не старими меблями обійдеться 5 тис грн на місяць. Загальна площа житла – 31 кв м. Взимку за комуналку доведеться платити 1,5 тис грн., влітку – вдвічі менше. Житло знаходиться на середньому поверсі панельного будинку.

Стільки ж обійдеться винайняти квартиру на Західному. Автор оголошення чесно зізнається, що підлога у квартирі не в кращому стані – їх потрібно фарбувати або покривати ковроліном. В іншому в квартирі виконаний ремонт, є всі необхідні меблі та техніка. Можна із тваринами.

У районі Петровського зняти однокімнатну квартиру коштуватиме 6 тис грн. Під час опалювального сезону додатково доведеться платити 1,2 тис грн., влітку комуналка 500 грн. Тут також можливе проживання із тваринами. У квартирі два спальних місця, загальна площа приміщення 25 кв м. Є кухня-студія, виконаний косметичний ремонт.

За 6 тис грн у Дніпрі можна винайняти однокімнатну квартиру на житловому масиві Перемога. Житло розташоване на 12-му, передостанньому поверсі будинку. У квартирі 4 спальних місця. Загальна площа 32 кв м. На вікнах решітки – задля безпеки дітей. У приміщенні лише зробили ремонт та поміняли сантехніку.

За 6,2 тис грн можна зняти однокімнатну квартиру на Запорізькому шосе. Житло знаходиться на третьому поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 33 кв м. Можна з тваринами. У квартирі є косметичний ремонт, є меблі та техніка.

Зняти квартиру на житловому масиві Покровський коштуватиме 6,5 тис грн. Житло знаходиться на другому поверсі панельного будинку. У квартирі нещодавно було проведено капітальний ремонт, куплено нові меблі. Можливе проживання лише однієї людини, без тварин та шкідливих звичок.

У Самарському районі Дніпра винайняти однокімнатну квартиру можна за 6,5 тис грн на місяць. Квартира досить простора – загальна площа 38 кв м, в ній три спальних місця. Житло знаходиться на 7-му поверсі 10 поверхового будинку. Нерухомість здадуть лише людям без шкідливих звичок.

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