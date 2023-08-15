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  • «Криворожгаз», подконтрольный известному олигарху, украл у Украины газа на 202 миллиона

«Криворожгаз», подконтрольный известному олигарху, украл у Украины газа на 202 миллиона

Сегодня 13:26
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Криворожгаз подозревается в хищении голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

Новости Днепра про

Об этом рассказали в СБУ.

АО «Криворожгаз», которое снабжает газ жителей Днепропетровщины, подозревают в краже топлива в Украине.

СБУ пытается привлечь к ответственности главу правления «Криворожгаза», злоупотреблявшего служебным положением. Подтвержденная сумма ущерба – 202 миллиона гривен.

Силовики отметили, что «Криворожгаз» фактически контролирует менеджмент ООО «Региональная газовая компания». Эта компания, по данным правоохранителей, аффилирована к подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу. В общей сложности фирма управляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

Всего компании олигарха завладели 70% денег, которые предполагались на закупку газа. Только в течение 2021 года государство получило убытки на 4,2 млрд грн. Общая сумма с 2016 — может достигать 18 млрд грн.

СБУ задержала еще трех топ-менеджеров «РГК». Среди них глава Криворожгаза, Волыньгаза и Черниговгаза. Всем объявлено о подозрении.

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