«Криворожгаз», подконтрольный известному олигарху, украл у Украины газа на 202 миллиона

Криворожгаз подозревается в хищении голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

Об этом рассказали в СБУ.

АО «Криворожгаз», которое снабжает газ жителей Днепропетровщины, подозревают в краже топлива в Украине.

СБУ пытается привлечь к ответственности главу правления «Криворожгаза», злоупотреблявшего служебным положением. Подтвержденная сумма ущерба – 202 миллиона гривен.

Силовики отметили, что «Криворожгаз» фактически контролирует менеджмент ООО «Региональная газовая компания». Эта компания, по данным правоохранителей, аффилирована к подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу. В общей сложности фирма управляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

Всего компании олигарха завладели 70% денег, которые предполагались на закупку газа. Только в течение 2021 года государство получило убытки на 4,2 млрд грн. Общая сумма с 2016 — может достигать 18 млрд грн.

СБУ задержала еще трех топ-менеджеров «РГК». Среди них глава Криворожгаза, Волыньгаза и Черниговгаза. Всем объявлено о подозрении.

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