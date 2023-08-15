“Криворіжгаз”, підконтрольний відомому олігарху, вкрав в України газу на 202 мільйона

Про це розповіли в СБУ.
АТ “Криворіжгаз”, яке постачає газ мешканцям Дніпропетровщини, підозрюють в крадіжці палива в України.
СБУ намагається притягнути до відповідальності очільника правління “Криворіжгазу”, який зловживав службовим становищем. Підтверджена сума збитків – 202 мільйони гривень.
Силовики зазначили, що “Криворіжгаз” фактично контролює менеджмент ТОВ “Регіональна газова компанія»”. Ця компанія, за даними правоохоронців, афілійована до підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Загалом фірма управляє 70% всіх газорозподільних мереж України.
Усього компанії олігарха заволоділи 70% грошей, які передбачалися на закупівлю газу. Тільки протягом 2021 року держава отримала збитків на 4,2 млрд грн. Загальна ж сума з 2016 — може сягати 18 млрд грн.
СБУ затримала ще трьох топменеджерів “РГК”. Серед них очільник Криворіжгазу, “Волиньгазу та Чернігівгазу. Усім оголошено про підозру.
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