“Криворіжгаз”, підконтрольний відомому олігарху, вкрав в України газу на 202 мільйона

Криворіжгаз підозрюють у розкраданні блакитного палива із газотранспортної системи України.

Про це розповіли в СБУ.

АТ “Криворіжгаз”, яке постачає газ мешканцям Дніпропетровщини, підозрюють в крадіжці палива в України.

СБУ намагається притягнути до відповідальності очільника правління “Криворіжгазу”, який зловживав службовим становищем. Підтверджена сума збитків – 202 мільйони гривень.

Силовики зазначили, що “Криворіжгаз” фактично контролює менеджмент ТОВ “Регіональна газова компанія»”. Ця компанія, за даними правоохоронців, афілійована до підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Загалом фірма управляє 70% всіх газорозподільних мереж України.

Усього компанії олігарха заволоділи 70% грошей, які передбачалися на закупівлю газу. Тільки протягом 2021 року держава отримала збитків на 4,2 млрд грн. Загальна ж сума з 2016 — може сягати 18 млрд грн.

СБУ затримала ще трьох топменеджерів “РГК”. Серед них очільник Криворіжгазу, “Волиньгазу та Чернігівгазу. Усім оголошено про підозру.

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