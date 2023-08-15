У Дніпрі через нічну ракетну атаку пошкоджено кілька навчальних закладів

Сьогодні вночі росіяни атакували Дніпро ракетами.

Вони поцілили по промисловому підприємству, також пошкоджено спортивний комплекс.

На жаль, постраждали двоє містян.

Крім того, через нічну атаку пошкоджено два навчальних заклади: СЗШ №34 та НВК №120 – там вибуховою хвилею повибивало вікна.

Про це повідомила Ксенія Сушко, заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директорка департаменту гуманітарної політики.

Інформація про пошкодження закладів освіти Дніпра. Заклади Чечелівського району: СЗШ № 34 вибуховою хвилею пошкодило декілька вікон. НВК №120 вибило 2 вікна… Все полагодимо! Тримаємося та гуртуємося! – написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після удару по Дніпру містяни знаходять уламки російських ракет (ФОТО).

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