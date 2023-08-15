В Україні хочуть декриміналізувати порно: що дозволять

Про такі плани Верховної Ради розповів нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
Порно частково декриміналізують. Наразі в Україні законом заборонено виготовлення та розповсюдження будь-якої порнографічної продукції. Якщо за нові поправки проголосують, то кримінальна відповідальність залишиться тільки за протизаконні дії в цій сфері, а саме:
У пояснювальній записці до закону вказано, що зокрема скасують кримінальну відповідальність за
Водночас сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами – за це існують окремі статті.
Нардеп зазначив, що закон вже зареєстровано, але документ на сайті Верховної Ради з’явиться за декілька днів.
По суті, законними стануть такі відомі сервіси, як OnlyFans та порнографічні матеріали, виготовленні за згодою дорослих людей. Тобто дівчат або хлопців вже не зможуть посадити за нюдси, надіслані через месенджери. А ось якщо партнер/партнерка поширять ці фото/відео публічно та без згоди цієї людини – їх можуть покарати.
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік два роки викладав порновідео з дружиною на Onlyfans без її відома.
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