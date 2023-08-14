У Дніпрі діти поцупили речі з автівки військового: чим закінчилася історія

У Дніпрі діти забрали речі з машини військового.

У Дніпрі розшукували дітей, які ніби-то вкрали речі з автівки військових.

Усе сталося на ж/м Лівобережний-3. Автомобіль чекав ремонту на СТО, тому не був зачинений. Два хлопчики та одна дівчинка залізли до авто та забрали речі військових.

Юних бешкетників зафіксувала камера відеоспостереження. Пізніше власники СТО звернулися до батьків цих дітей з проханням повернути майно наших захисників. Про це повідомили в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний. Війна”.

Згодом стало відомо, що батьки повернули речі та перепросили.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Дніпрі обікрали авто військового: витягли дорогу амуніцію.

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