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В Днепре дети своровали вещи из автомобиля военного: чем закончилась история

Сегодня 19:26
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В Днепре дети забрали вещи из военной машины.

Новости Днепра про В Днепре дети своровали вещи из автомобиля военного: чем закончилась история

В Днепре разыскивали детей, которые якобы украли вещи из автомобиля военных.

Все произошло на ж/м Левобережный-3. Автомобиль ждал ремонта на СТО, потому не был закрыт. Два мальчика и одна девочка забрались в машину и забрали вещи военных.

Юных озорников зафиксировала камера видеонаблюдения. Позже владельцы СТО обратились к родителям этих детей с просьбой вернуть имущество наших защитников. Об этом сообщили в телеграм-канале «Днепр Оперативный. Война».

Впоследствии стало известно, что родители вернули вещи и извинились.

Напомним, мы сообщали о том, что в Днепре обворовали авто военного: вытащили дорогую амуницию.

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