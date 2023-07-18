У Дніпрі чоловік два роки викладав порновідео з дружиною на Onlyfans без її відома: як його покарали

У Дніпрі чоловік створив акаунт на сайті Onlyfans від імені своєї дружини. Крім того, протягом тривалого часу він знімав з нею порнографічні відео та викладав їх на цій сторінці. Жінка про це нічого не знала.
Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Зазначається, що раніше зловмисника вже судили за злочин у сфері незаконного створення та розповсюдження порнографічної продукції. Новий злочин він скоїв в період звільнення від відбування покарання.
Тепер суд приєднає невідбуту частину покарання у вигляді 5 років позбавлення волі і призначить нове покарання за ч. 3 ст. 301 КК України, очевидно, у розмірі 4 років позбавлення волі. Отже, підозрюваному загрожує 9 років позбавлення волі, – написано в ухвалі суду.
Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді 60 днів домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі судили модель Onlyfans: подробиці.
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