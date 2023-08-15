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Кількість постраждалих внаслідок ударів по Дніпру зросла

Сьогодні 12:32
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У Дніпрі до трьох людей зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару.

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок ударів по Дніпру зросла

Про це повідомив перший заступник очільника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов у ефірі телемарафону. 

Посадовець зазначив, що це одна із наймасовіших атак на місто. Він також уточнив кількість постраждалих внаслідок вибухів у регіоні. Спочатку повідомлялося про двох поранених, проте згодом їхня кількість зросла до трьох. 

Це дві жінки і один чоловік. Жінки мають стан ушкоджень легкий, вони лікуються амбулаторно. Чоловік у стані середньої важкості, доставлений у лікарню, – пояснив Орлов.

За словами Орлова, сім ракет збили військові, але були влучання по промисловому підприємству та спорткомплексу.

Це була одна з наймасованіших атак на регіон. Але кожна ракетна атака, яку ворог спрямовує на Дніпропетровщину, досить потужна. Бо Дніпропетровщина – це прикордонна область, це потужний гуманітарний, медичний, військовий хаб. І ворог намагається залякати мирне населення і знищити якомога більше критичної інфраструктури й цивільних об’єктів, – сказав він.

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