У Дніпрі звузять проїзну частину на Набережній Перемоги: коли та навіщо

У Дніпрі запланували часткове звуження проїжджої частини Набережної Перемоги.

У Дніпрі збираються тимчасово звузити дорогу по набережній, а саме ділянку шляху від вулиці Набережна Перемоги, 1 до Мерефо-Херсонського мосту.

Причина – проведення “Dnipro Marathon 2023” на Фестивальному причалі, який проведуть 17 вересня. Про це йдеться в проєкті розпорядження, опублікованому на сайті міськради.

Організатори марафону разом з патрульною поліцією мають встановити попереджувальні знаки та тимчасові засоби регулювання руху.

Крім того, цим документом анонсували ще декілька заходів, які відбудують на Набережній Перемоги найближчим часом.

20 серпня — “Акватлон Дніпро” на Набережній Перемоги, 13;

17 вересня — “Dnipro Marathon 2023” на Фестивальному причалі;

22 жовтня — “Кодацький трейлер Start Dnapro”;

10 грудня — “Mykolaychiky Charity Run 2023” (сквер Прибережний).

Нагадаємо, у Дніпрі через ракетний удар є зміни в роботі транспорту.

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