У Дніпрі звузять проїзну частину на Набережній Перемоги: коли та навіщо

У Дніпрі збираються тимчасово звузити дорогу по набережній, а саме ділянку шляху від вулиці Набережна Перемоги, 1 до Мерефо-Херсонського мосту.
Причина – проведення “Dnipro Marathon 2023” на Фестивальному причалі, який проведуть 17 вересня. Про це йдеться в проєкті розпорядження, опублікованому на сайті міськради.
Організатори марафону разом з патрульною поліцією мають встановити попереджувальні знаки та тимчасові засоби регулювання руху.
Крім того, цим документом анонсували ще декілька заходів, які відбудують на Набережній Перемоги найближчим часом.
Нагадаємо, у Дніпрі через ракетний удар є зміни в роботі транспорту.
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