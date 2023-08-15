Через наслідки ракетної атаки призупинено та змінено рух деяких маршрутів у Дніпрі

Про це повідомили в департаменті транспорту.
Так, 15 серпня рух трамвая № 11 призупинено. Вагони курсують Вокзал – Виконкомівська.
Тролейбуси “А”,”Б” та 19 їздять за зміненим напрямком: “А” – Титова – Поля- Яворницького – Гагаріна, “Б” – Титова – Гагаріна – Яворницького вокзал – Поля, 19-тий -Тополь – Депо 2.
У звʼязку з перекриттям руху по вулиці Криворізькій та частково вулиці Макарова, рух маршрутів 146А та 146Б тимчасово здійснюється від Криворізької до Титова.
Маршрути 34 та 106 курсують до верху Робочої – там розворот, потім до низу вулиці, далі рух через проспект О. Поля.
Зверніть увагу при плануванні поїздок містом.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на місці “прильотів” у Дніпрі виникла масштабна пожежа: двоє людей постраждали. Крім цього, біля спортивного об’єкта у Дніпрі, який пошкодили російські ракети, утворилася кількаметрова вирва.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні рано-вранці росіяни атакували Україну ракетами.
Сьогодні вночі росіяни атакували Україну ракетами.
Сьогодні росіяни масовано атакували Україну ракетами.
Сьогодні вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру.