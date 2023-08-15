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Через наслідки ракетної атаки призупинено та змінено рух деяких маршрутів у Дніпрі

Сьогодні 10:05
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Вранці 15 серпня у Дніпрі було гучно. За словами ОВА внаслідок ракетної атаки пошкоджене велике промислове підприємство та спорткомплекс. Через наслідки прильотів є також тимчасові зміни в роботі транспорту.

Новости Днепра про Через наслідки ракетної атаки призупинено та змінено рух деяких маршрутів у Дніпрі

Про це повідомили в департаменті транспорту. 

Так, 15 серпня рух трамвая № 11 призупинено. Вагони курсують Вокзал – Виконкомівська.

Тролейбуси “А”,”Б” та 19 їздять за зміненим напрямком: “А” – Титова – Поля- Яворницького – Гагаріна, “Б” – Титова – Гагаріна – Яворницького вокзал – Поля, 19-тий -Тополь – Депо 2.

У звʼязку з перекриттям руху по вулиці Криворізькій та частково вулиці Макарова, рух маршрутів 146А та 146Б тимчасово здійснюється від Криворізької до Титова.

Маршрути 34 та 106 курсують до верху Робочої – там розворот, потім до низу вулиці, далі рух через проспект О. Поля.

Зверніть увагу при плануванні поїздок містом. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на місці “прильотів” у Дніпрі виникла масштабна пожежа: двоє людей постраждали. Крім цього, біля спортивного об’єкта у Дніпрі, який пошкодили російські ракети, утворилася кількаметрова вирва. 

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Новости Днепра про Через наслідки ракетної атаки призупинено та змінено рух деяких маршрутів у ДніпріУкраїнська

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