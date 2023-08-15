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У Дніпрі замінували залізничний вокзал, міськраду та всі станції метро: що відомо

Сьогодні 10:32
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"Мінери" ніяк не заспокоються.

Новости Днепра про У Дніпрі замінували залізничний вокзал, міськраду та всі станції метро: що відомо

У Дніпрі у понеділок, 14 серпня, знову мінували метро, міську раду, лікарні та залізничний вокзал.

Так, до правоохоронних органів надійшло чотири повідомлення про замінування.

У них йшлося про вибухівку у залізничному вокзалів; будівлі СБУ та аеропорту; будівлі редакції «Дніпра Оперативного», лікарнях та судах; на всіх станціях метро та у будівлі Дніпровської міської ради.

Про це повідомили у міськраді.

Правоохоронці перевірили 63 об’єкти. Жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.

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Новости Днепра про У Дніпрі замінували залізничний вокзал, міськраду та всі станції метро: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі замінували залізничний вокзал, міськраду та всі станції метро: що відомоРусский

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