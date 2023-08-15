У Дніпрі замінували залізничний вокзал, міськраду та всі станції метро: що відомо

У Дніпрі у понеділок, 14 серпня, знову мінували метро, міську раду, лікарні та залізничний вокзал.
Так, до правоохоронних органів надійшло чотири повідомлення про замінування.
У них йшлося про вибухівку у залізничному вокзалів; будівлі СБУ та аеропорту; будівлі редакції «Дніпра Оперативного», лікарнях та судах; на всіх станціях метро та у будівлі Дніпровської міської ради.
Про це повідомили у міськраді.
Правоохоронці перевірили 63 об’єкти. Жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.
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