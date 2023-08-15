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Число пострадавших в результате ударов по Днепру возросло

Сегодня 12:32
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В Днепре до трех человек возросло количество пострадавших в результате ракетного удара.

Новости Днепра про Число пострадавших в результате ударов по Днепру возросло

Об этом сообщил первый заместитель главы Днепропетровской ОВА Владимир Орлов в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что это одна из самых массовых атак на город. Он также уточнил количество пострадавших в результате взрывов в регионе. Сначала сообщалось о двух раненых, однако со временем их количество возросло до трех.

Это две женщины и один мужчина. Женщины имеют состояние повреждений легкое, они лечатся амбулаторно. Мужчина в состоянии средней тяжести, доставлен в больницу, – объяснил Орлов.

По словам Орлова, семь ракет сбили военные, но были попадания по промышленному предприятию и спорткомплексу.

Это была одна из самых массированных атак на регион. Но любая ракетная атака, которую враг направляет на Днепропетровщину, достаточно мощная. Потому что Днепропетровщина – это пограничная область, это мощный гуманитарный, медицинский, военный хаб. И враг пытается запугать мирное население и уничтожить как можно больше критической инфраструктуры и гражданских объектов, – сказал он.

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