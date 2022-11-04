Крупнейшие и известные ледники могут полностью исчезнуть к 2050 году

ЮНЕСКО заявило, что большинство известных в мире ледников исчезнет к 2050 году.

Об этом организация сообщила в своем отчете, передает Reuters

Одни из самых известных ледников – гора Килиманджаро в Танзании, Доломитовые Альпы в Италии, парки Йосемити и Йеллоустоун в США могут исчезнуть к 2050 году. Отмечается, что каждый год они теряют около 58 миллиардов тонн льда. Приблизительно такое количество воды за год используются во Франции и Испании вместе взятых.

Причина – глобальное потепление, вызванное выбросами СО2. Однако, по словам ЮНЕСКО, этот отчет был скорее призывом к действию, ведь спасти ледники еще можно, если сократить количество выбросов углерода и удерживать глобальное повышение температуры ниже 1,5 градуса.

Если этого не сделать, то по подсчетам ЮНЕСКО около 50% ледников могут почти полностью исчезнуть к 2100 году.

Конференция ООН по изменению климата (COP27) с 6 по 18 ноября 2022 года должна сыграть решающую роль, чтобы найти решение проблемы потери ледников, отмечают эксперты.

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