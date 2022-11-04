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«Крымский мост на бис»: «Укрпочта» выпустила новую марку

Сегодня 09:30
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4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российской агрессии. Кроме того, в этот день в россии государственный праздник – День Народного Единства. Ко всем этим событиям «Укрпошта» решила "поздравить" врага и выпустить новую марку «Крымский мост на бис!»

Новости Днепра про «Крымский мост на бис»: «Укрпочта» выпустила новую марку

Тираж пророческой марки составляет 300 тысяч маркированных листов. Или 2,1 миллиона марок. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

Купить их можно во всех городских отделениях Укрпочты. Чтобы не стоять в очереди, не стоит забывать об официальных интернет-магазинах на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon. Там же можно купить тематический мерч – футболки, толстовки и два вида магнитов.

«Я надеюсь, что остатки серого вещества рашистов все-таки воссоединятся с реальностью и оставят нас в покое, но пока мы хотим поздравить их, как только можем», — написал Смилянский. 

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Новости Днепра про «Крымский мост на бис»: «Укрпочта» выпустила новую маркуУкраїнська Новости Днепра про «Крымский мост на бис»: «Укрпочта» выпустила новую маркуРусский

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