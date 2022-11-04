Найбільші та найвідоміші льодовики можуть повністю зникнути до 2050 року

ЮНЕСКО заявило, що більшість відомих в світі льодовиків зникне до 2050 року.

Про це організація повідомила у своєму звіті, передає Reuters

Одні із найвідоміших льодовиків – гора Кіліманджаро в Танзанії, Доломітові Альпи в Італії, парки Йосеміті та Єллоустоун у США, можуть зникнути до 2050 року. Зазначається, що щороку вони втрачають близько 58 мільярдів тонн льоду. Приблизно таку кількість води за рік використовуються в Франції та Іспанії разом взятих.

Причина – глобальне потепління, спричинене викидами СО2. Проте, за словами ЮНЕСКО, цей звіт був скоріше закликом до дії, адже врятувати льодовики ще можна, якщо скоротити кількість викидів вуглецю та утримувати глобальне підвищення температури нижче 1,5 градусів.

Якщо цього не зробити, то за підрахунками ЮНЕСКО, близько 50% льодовиків можуть майже повністю зникнути до 2100 року.

Конференція ООН зі зміни клімату (COP27) з 6 по 18 листопада 2022 року має також відіграти вирішальну роль, щоб знайти вирішення проблеми втрати льодовиків, зазначають експерти.

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