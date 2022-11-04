Нові графіки погодинних відключень в Дніпрі: де можна перевірити, коли вимкнуть світло

У Дніпрі та області запровадили погодинні відключення світла.

4 листопада Укренерго запровадило стабілізаційні відключення в Дніпропетровській області. Цього разу вони будуть не аварійними, а погодинними.

Усі вже бачили таблички з графіками потенційних відключень світла від ДТЕК, і не всі змогли з першого разу розібратися, до якої з черг вони належать. Тепер на сайті з’вилася можливість перевірити, до якої з груп ви належите, і коли не буде світла.

Перевірити можна тут.

Треба ввести назву своєї вулиці та номер будинку.

Тепер ви знаєте до якої групи належите, та коли варто очікувати відключення світла. Виглядає це так:

Зазначимо, що сайт барахлить, тому треба набратися терпіння.

Попередньо, такі погодинні відключення тепер будуть кожного дня, поки Укренерго не стабілізує енергосистему.

Якщо ви не знайшли свого будинку в цьому графіку – значить вам пощастило і відключень не буде. Проте не забувайте економити у часи пікового навантаження, щоб потім не залишитися без світла надовго.

Окрім Дніпропетровської, графіки погодинних відключень діють у Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській та Київській областях.

Читайте також:

Українська

Автор: