Обломком отрезало руку: в Днепре спасают мужчину, авто которого взорвалось под Херсоном

Историю мужчины рассказал директор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко.
Михаил ехал на автомобиле возле Херсона, когда его машина взорвалась на вражеском снаряде. Он чудом выжил, но получил тяжелейшие травмы. Обломком ему отрезало руку и покалечило ногу. Без сознания его доставили в больницу Мечникова. Михаил пережил несколько тяжелых операций.
Врачи обещают помочь Михаилу вернуться к полноценной жизни и даже в будущем управлять автомобилем.
Интересно, что в Днепре Михаил встретил своего односельчанина. Оказалось, что его земляк работает в больнице Мечникова.
Один из молодых хирургов, который помогал на операции, узнал в Михаиле своего односельчанина и стал для него почти родным братом на этапе выздоровления, — рассказал Сергей Рыженко.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
В Каменском правоохранители разоблачили мошеннический call-центр с 20 сотрудниками и…
4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней…
Серьезная авария произошла вечером 3 ноября на Слобожанском проспекте в…
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 ноября…
Медики исполнили последнее желание тяжелобольной 50-летней пациентки и привезли ее из Словакии в Одессу, где она смогла увидеть море и встретиться со своими сыном и дочерью.
В Каменском правоохранители разоблачили мошеннический call-центр с 20 сотрудниками и офисом в центре города.
4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российской агрессии. Кроме того, в этот день в россии государственный праздник – День Народного Единства. Ко всем этим событиям «Укрпошта» решила "поздравить" врага и выпустить новую марку «Крымский…
Серьезная авария произошла вечером 3 ноября на Слобожанском проспекте в Днепре. Легковой автомобиль Daewoo Lanos и грузовик Mercedes-Benz ACTROS не разминулись.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 ноября успешно остановили атаки врага в Донецкой области.
Украинская противовоздушная оборона сбила 8 "шахедов" в ночь на пятницу на Днепропетровщине
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб боец из Никополя Днепропетровской области Олег Никольцев.
У Металургійному районі міста, на перехресті проспекту Металургів та вулиці Героїв АТО, сталася ДТП за участю мікроавтобуса.
Зонт можно оставлять дома!
По предварительным данным, работает ПВО.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!