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  • Обломком отрезало руку: в Днепре спасают мужчину, авто которого взорвалось под Херсоном

Обломком отрезало руку: в Днепре спасают мужчину, авто которого взорвалось под Херсоном

Сегодня 10:44
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Мужчина взорвался на автомобиле вблизи Херсона, а теперь лечится в Днепре.

Новости Днепра про Обломком отрезало руку: в Днепре спасают мужчину, авто которого взорвалось под Херсоном

Историю мужчины рассказал директор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко.

Михаил ехал на автомобиле возле Херсона, когда его машина взорвалась на вражеском снаряде. Он чудом выжил, но получил тяжелейшие травмы. Обломком ему отрезало руку и покалечило ногу. Без сознания его доставили в больницу Мечникова. Михаил пережил несколько тяжелых операций.

Врачи обещают помочь Михаилу вернуться к полноценной жизни и даже в будущем управлять автомобилем.

Интересно, что в Днепре Михаил встретил своего односельчанина. Оказалось, что его земляк работает в больнице Мечникова.

Один из молодых хирургов, который помогал на операции, узнал в Михаиле своего односельчанина и стал для него почти родным братом на этапе выздоровления, — рассказал Сергей Рыженко.

Новости Днепра про Обломком отрезало руку: в Днепре спасают мужчину, авто которого взорвалось под Херсоном

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Новости Днепра про Обломком отрезало руку: в Днепре спасают мужчину, авто которого взорвалось под ХерсономУкраїнська Новости Днепра про Обломком отрезало руку: в Днепре спасают мужчину, авто которого взорвалось под ХерсономРусский

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