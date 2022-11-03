Гранаты и боеприпасы нашли в Днепре возле железнодорожных путей

Сегодня, 3 ноября, во время патрулирования центральной части города полиция Днепра обнаружила боеприпасы на улице Пастера.

Возле дома и железнодорожных путей был обнаружен предмет, похожий на гранату RGN с запалом и два пакета с боеприпасами. Предварительно, калибр 5,45 и 7,62. Также под ветками была обнаружена граната F1 беззапала.

На месте работали сотрудники СОГ и взрывотехники. Все предметы были изъяты.

Источник: Репортер

Читайте также:

Українська Русский

Автор: