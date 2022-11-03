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  • Опариши ели живьем: в Днепре в помощи нуждается щенок, который похож на живой скелет

Опариши ели живьем: в Днепре в помощи нуждается щенок, который похож на живой скелет

Сегодня 11:28
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В Днепре спасают маленького щенка, которого ели заживо опарыши.

Новости Днепра про Опариши ели живьем: в Днепре в помощи нуждается щенок, который похож на живой скелет

Об истории малыша рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

По словам Ольги, к ней в приют попал щенок Ютик. Животное в ужасном состоянии. Его кости повреждены рахитом, весь организм заражен паразитами, из-за чего даже началась интоксикация. В загноившихся ранах роились опарыши.

Ютик был на грани смерти, когда его привезли в клинику. Ветеринары не верили, что малыша можно спасти, но Ютик оказался боевым щенком и после капельниц начал оживать. Теперь необходимо продолжить лечение на стационаре. Из-за того, что органы пищеварения Ютика сильно пострадали, ему необходим особый корм.

Новости Днепра про Опариши ели живьем: в Днепре в помощи нуждается щенок, который похож на живой скелет

Новости Днепра про Опариши ели живьем: в Днепре в помощи нуждается щенок, который похож на живой скелет

На это нужны средства. По словам Ольги, долг за лечение Ютика уже перевалил за 8 тысяч гривен. Если у вас есть возможность помочь Ютику финансово, это можно сделать по реквизитам ниже. Щенок настоящий боец, поэтому имеет шанс на долгую счастливую жизнь, если его пролечить.

INSTAGRAM міні-притулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

ВСІ СОЦМЕРЕЖІ, РЕКВІЗИТИ МІНІ-ПРИТУЛКУ/ФОНДУ
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-приюта  +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи

Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal  [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Назначение «Благотворительная помощь для щенка Ютика»

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Новости Днепра про Опариши ели живьем: в Днепре в помощи нуждается щенок, который похож на живой скелетУкраїнська Новости Днепра про Опариши ели живьем: в Днепре в помощи нуждается щенок, который похож на живой скелетРусский

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