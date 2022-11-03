Опариши ели живьем: в Днепре в помощи нуждается щенок, который похож на живой скелет

В Днепре спасают маленького щенка, которого ели заживо опарыши.

Об истории малыша рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

По словам Ольги, к ней в приют попал щенок Ютик. Животное в ужасном состоянии. Его кости повреждены рахитом, весь организм заражен паразитами, из-за чего даже началась интоксикация. В загноившихся ранах роились опарыши.

Ютик был на грани смерти, когда его привезли в клинику. Ветеринары не верили, что малыша можно спасти, но Ютик оказался боевым щенком и после капельниц начал оживать. Теперь необходимо продолжить лечение на стационаре. Из-за того, что органы пищеварения Ютика сильно пострадали, ему необходим особый корм.

На это нужны средства. По словам Ольги, долг за лечение Ютика уже перевалил за 8 тысяч гривен. Если у вас есть возможность помочь Ютику финансово, это можно сделать по реквизитам ниже. Щенок настоящий боец, поэтому имеет шанс на долгую счастливую жизнь, если его пролечить.

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Уманчик Ольга Валентиновна

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Назначение «Благотворительная помощь для щенка Ютика»

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