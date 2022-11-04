Уламком відрізало руку: у Дніпрі рятують чоловіка, авто якого підірвалося під Херсоном

Історію чоловіка розповів директор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко.
Михайло їхав на автомобілі біля Херсону, коли його машина підірвалася на ворожому снаряді. Він дивом вижив, але отримав дуже тяжкі травми. Уламком йому відрізало руку та покалічило ногу. Без свідомості його доставили до лікарні Мечникова. Михайло пережив декілька важких операцій.
Лікарі обіцяють допомогти Михайлу повернутися до повноцінного життя і навіть у майбутньому керувати автівкою.
Цікаво те, що в Дніпрі Михайло зустрів свого односельчанина. Виявилося, що його земляк працює у лікарні Мечникова.
Один з молодих хірургів, який допомагав на операції впізнав в Михайлі свого односельчанина і став для нього майже рідним братом на етапі одужання, – розповів Сергій Риженко.
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