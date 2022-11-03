У Дніпрі виявили гранати та патрони біля залізничних колій

Сьогодні, 3 листопада, патрулюючи Центральну частину міста, поліцейські Дніпра виявили боєприпаси на вулиці Пастера.

Неподалік будинку та залізничних колій було знайдено предмет схожий на гранату РГН з запалом та два пакети з патронами. Попередньо, 5.45 та 7.62 калібру. Також під гілками було виявлено гранату Ф1 без запала.

На місці працювали СОГ та вибухотехніки. Всі предмети були вилучені.

Джерело: Репортер

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