У Дніпрі виявили гранати та патрони біля залізничних колій

Неподалік будинку та залізничних колій було знайдено предмет схожий на гранату РГН з запалом та два пакети з патронами. Попередньо, 5.45 та 7.62 калібру. Також під гілками було виявлено гранату Ф1 без запала.
На місці працювали СОГ та вибухотехніки. Всі предмети були вилучені.
Джерело: Репортер
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