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У Дніпрі виявили гранати та патрони біля залізничних колій

Сьогодні 21:15
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Сьогодні, 3 листопада, патрулюючи Центральну частину міста, поліцейські Дніпра виявили боєприпаси на вулиці Пастера.

Новости Днепра про У Дніпрі виявили гранати та патрони біля залізничних колій

Неподалік будинку та залізничних колій було знайдено предмет схожий на гранату РГН з запалом та два пакети з патронами. Попередньо, 5.45 та 7.62 калібру. Також  під гілками було виявлено гранату Ф1 без запала.

На місці працювали СОГ та вибухотехніки. Всі предмети були вилучені.

Джерело: Репортер

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Новости Днепра про У Дніпрі виявили гранати та патрони біля залізничних колійУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі виявили гранати та патрони біля залізничних колійРусский

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