Кот в лодке: в Днепре на набережной появилась новая мини-скульптура

Сегодня, 4 ноября, в Днепре открыли новую мини-скульптуру «Днепровские лоцманы».

Находится она на парапете Сичеславской Набережной, напротив водопада “Поріг Ревучий”, и посвящена днепровским лоцманам, которые, рискуя жизнью, проходили через бурные и опасные днепровские пороги.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Традиционно в композиции скульптуры есть кот. На этот раз он сидит в лодке.

Следует отметить, что всего в Днепре уже 14 мини-скульптур: мост Александра Поля, дирижер Гурген Карапетян, марафонец Днепра, печенье «Днепр», зачетная книжка, днепровский трамвай, фанат «Днепра», днепровская ракета, катеринославский кирпич, кот Василий, пылесос «Ракета», муза Вадима Сидура, чемодан Лешко-Попеля и днепровские лоцманы.

Их устанавливают в рамках проекта «Почувствуй Днепр», цель которого – повысить культурную и туристическую привлекательность города. Авторы проекта отмечают, что у них еще много идей, поэтому новые скульптуры обязательно будут!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге появились патриотические подъезды.

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