В заброшенном кафе в парке Глобы исчезли все окна и двери (ФОТО)

В заброшенном ресторанчике в парке Глобы исчезли окна и двери.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Заброшенное кафе в парке Глобы теперь совсем без окон и дверей. Все стены обрисованы неуклюжими граффити и непонятными надписями. Когда-то популярное место для отдыха превратилось в очередное запущенное здание.

Отметим, что до начала полномасштабной войны в парке Глобы собирались провести масштабную реконструкцию. Тогда мэр Днепра отмечал, что для обновления многострадального парка необходимо два года. Здесь должны были появиться парк для Гулливеров и обновленное озеро. Однако из-за начала российского вторжения все пришлось отложить до лучших времен.

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