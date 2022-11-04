Кіт у човні: у Дніпрі на набережній з’явилася нова мініскульптура

Сьогодні, 4 листопада, у Дніпрі відкрили нову мініскульптуру «Дніпровські лоцмани».

Знаходиться вона на парапеті Січеславської Набережної, навпроти водоспаду “Поріг Ревучий”, та присвячена дніпровським лоцманам, які, ризикуючи життям, проходили через бурхливі та небезпечні дніпровські пороги.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Традиційно в композиції скульптури присутній кіт. Цього разу він сидить у човні.

Слід зазначити, що всього у Дніпрі вже 14 мініскульптур: міст Олександра Поля, диригент Гурген Карапетян, марафонець Дніпра, печиво «Дніпро», залікова книжка, дніпровський трамвай, фанат “Дніпра”, дніпровська ракета, катеринославська цегла, кіт Василь, пилосос “Ракета”, муза Вадима Сідура, лікарська валіза Лєшко-Попеля та дніпровські лоцмани.

Їх встановлюють у рамках проєкту «Відчуй Дніпро», мета якого – підвищити культурну та туристичну привабливість міста. Автори проєкту зазначають, що у них ще багато ідей, тому нові скульптури обов’язкова будуть!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі з’явилися патріотичні під’їзди.

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