Пес Патрон и калина: в Кривом Роге появились патриотические подъезды

А также символ Украины – калина…

Теперь на стенах красуются пес-сапер Патрон, который говорит: «Лялю, ходи спокійно».

Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Так, в Саксаганском районе Кривого Рога есть дом с патриотическими подъездами.

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