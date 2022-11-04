Пес Патрон и калина: в Кривом Роге появились патриотические подъезды

Так, в Саксаганском районе Кривого Рога есть дом с патриотическими подъездами.
Об этом пишут местные жители в соцсетях.
Теперь на стенах красуются пес-сапер Патрон, который говорит: «Лялю, ходи спокійно».
А также символ Украины – калина…
…необычное сине-желтое дерево жизни…
…и карта нашей Родины.
Авторы этих шедевров – местные художники.
Напомним, ранее мы писали: «Мой дом — моя крепость»: в Кривом Роге появился патриотический подъезд.
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