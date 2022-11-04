Кто может получить бронь во время мобилизации: Рада приняла соответствующий законопроект

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Рада приняла правила бронирования военнообязанных, – написал депутат.
Так, бронированию подлежат военнообязанные работники:
Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве, – отметил Гончаренко.
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