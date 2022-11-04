Кто может получить бронь во время мобилизации: Рада приняла соответствующий законопроект

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7687 о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Рада приняла правила бронирования военнообязанных, – написал депутат.

Так, бронированию подлежат военнообязанные работники:

органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в военное время;

предприятий, учреждений и организаций, которым поставлены мобилизационные задачи, если работники вовлечены в их выполнение;

предприятий, которые производят продукцию оборонного назначения;

предприятий, учреждений и организаций, которые критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в военное время.

Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве, – отметил Гончаренко.

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