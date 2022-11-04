В Днепре патрульные помогли 3-летнему мальчику, которому стало плохо

Вчера, 3 ноября, на улице Калиновой трехлетнему мальчику стало плохо - у него случился судорожный приступ.

Мама малыша принялась звать на помощь. Ее услышали патрульные Михаил Горобцов и Владислав Федаш. Они подбежали к женщине и ребенку.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Пока один из полицейских вызвал скорую, другой контролировал дыхание мальчика и держал его в стабильном боковом положении. Когда на место прибыла скорая, патрульные передали ребенка медикам и сопровождали их в больницу.

Мать поблагодарила инспекторов за реагирование и помощь.

Желаем малышу быстрого выздоровления!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре патрульный помог бабушке, которая потерялась.

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