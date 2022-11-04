В Днепре патрульные помогли 3-летнему мальчику, которому стало плохо

Мама малыша принялась звать на помощь. Ее услышали патрульные Михаил Горобцов и Владислав Федаш. Они подбежали к женщине и ребенку.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.
Пока один из полицейских вызвал скорую, другой контролировал дыхание мальчика и держал его в стабильном боковом положении. Когда на место прибыла скорая, патрульные передали ребенка медикам и сопровождали их в больницу.
Мать поблагодарила инспекторов за реагирование и помощь.
Желаем малышу быстрого выздоровления!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре патрульный помог бабушке, которая потерялась.
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