Когда в Днепре завершится учебный год и начнутся летние каникулы

В Днепре подходит к завершению учебный год в школах.

31 мая в школах Днепра завершится учебный год-2024. А 1 июня дети уйдут на три месяца летних каникул. Отдыхать школьники будут до начала сентября.

Об этом нам сообщили в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Напомним, что из-за воздушных тревог и угрозы обстрелов последние звонки в школах Днепра праздновать не будут, как это было до войны.

Ранее мы писали о топ-5 местах для развлечений и развития детей в Днепре.

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