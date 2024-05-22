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Світла буде більше: у Дніпрі та області дещо змінилися графіки відключень

Сьогодні 11:10
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Світла буде трохи більше принаймні один день.

Новости Днепра про Світла буде більше: у Дніпрі та області дещо змінилися графіки відключень

Укренерго повідомило, що 22 травня обмеження для побутових та промислових споживачів триватимуть з 20:00, а не з 18:00 як прогнозувалося вчора. Це означає, що графіки відключень почнуть діяти на дві години пізніше. 

З 7 ранку скасували обмеження, які впровадили вчора. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився, зазначили в Укренерго.

Водночас людей закликають перенести користування енергомісткими приладами на день, а не на ніч, як раніше. 

Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години. Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00, – йдеться у повідомленні. 

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Новости Днепра про Світла буде більше: у Дніпрі та області дещо змінилися графіки відключеньУкраїнська Новости Днепра про Світла буде більше: у Дніпрі та області дещо змінилися графіки відключеньРусский

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