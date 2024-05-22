На Криворіжжі помітили ціле сімейство рідкісного птаха, якого раніше в цих краях не було зовсім (ФОТО)

Поблизу Кривого Рогу помітили сімейство червонокнижних птахів.

На схід від Кривого Рогу зафіксували появу рідкісного для наших країв птаха. Мова йде про огара, або як його ще називають у народі – червона качка. Цей пернатий своїм голосом дуже нагадує гусака, але має яскраво цегляно-червоний колір пір’я і, на відміну від своїх родичів, досить не часто зустрічається в дикій природі.

Світлинами рідкісних птахів, які оселилися поблизу Кривого Рогу, поділився Anatoly Salnik.

21 травня 2024 року. На схід від Кривого Рогу. Родина рідкісного птаха Огар. По всім канонам в нас він не гніздиться! Але є винятки! – йдеться у дописі в Facebook-спільноті “Природа Криворіжжя”.

Водночас за словами наукового співробітника Дніпровсько-Орільського заповідника Олександра Пономаренка, огар дійсно занесений до Червоної книги України, але не є рідкісним для Дніпропетровщини. Випадки гніздування цих пернатих були в Новомосковському, Криничанському, Павлоградському районах. Тепер їх помітили й в Криворізькому.

Найімовірніше птахи прилетіли із заповідника “Асканія-Нова”, розташованого на окупованій території Херсонської області.

Науковці радять автору допису повідомили про свою знахідку до Української природоохоронної групи, яка нині готує чергову збірку матеріалів по зустрічах видів Червоної книги України.

Огар – що відомо про птаха?

Огари – моногамні птахи, тому партнера обирають на все життя. Вони живляться як рослинною, так і тваринною їжею. Полюбляють трави, молоді пагони, злаки, насіння, а також комахи, рачки, личинки, молюски, риби і жаби.

Популяція огарів в Україні нечисельна, проте останні десять років спостерігалося збільшення кількості цих птахів у різних областях України.

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