На Криворожье заметили целое семейство редкой птицы, которой раньше в этих краях не было вовсе (ФОТО)

Вблизи Кривого Рога заметили семейство краснокнижных птиц.

К востоку от Кривого Рога зафиксировали появление редкой для наших краев птицы. Речь идет об огаре, или как его еще называют в народе – красная утка. Этот пернатый своим голосом очень напоминает гуся, но имеет ярко-красный цвет перьев и, в отличие от своих родственников, довольно редко встречается в дикой природе.

Фотографиями редких птиц, поселившихся вблизи Кривого Рога, поделился Anatoly Salnik.

21 мая 2024 года. К востоку от Кривого Рога. Семья редкой птицы Огар. По всем канонам у нас он не гнездится! Но есть исключения! — говорится в сообщении в Facebook-сообществе «Природа Криворожья».

В то же время по словам научного сотрудника Днепровско-Орильского заповедника Александра Пономаренко, огар действительно занесен в Красную книгу Украины, но не редок для Днепропетровщины. Случаи гнездования этих пернатых были в Новомосковском, Криничанском, Павлоградском районах. Теперь их заметили и в Криворожском.

Скорее всего, птицы прилетели из заповедника «Аскания-Нова», расположенного на оккупированной территории Херсонской области.

Ученые советуют автору поста сообщить о своей находке в Украинскую природоохранную группу, которая сейчас готовит очередной сборник материалов по встречам видов Красной книги Украины.

Огар – что известно о птице?

Огары – моногамные птицы, поэтому партнера выбирают на всю жизнь. Они питаются как растительной, так и животной пищей. Любят травы, молодые побеги, злаки, семена, а также насекомые, рачки, личинки, моллюски, рыбы и лягушки.

Популяция огаров в Украине немногочисленна, однако последние десять лет наблюдалось увеличение количества этих птиц в разных регионах.

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