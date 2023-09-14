Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Когда в Днепре приведут в порядок парк Писаржевского

Сегодня 15:28
просмотров

Парк Писаржевского скоро приведут в порядок.

Новости Днепра про Когда в Днепре приведут в порядок парк Писаржевского

Реконструировать парк Писаржевского начали еще до войны. Понемногу доделывают начатое, но днепряне интересуются, когда зеленую зону приведут в порядок. Горожане спрашивают, планируют ли асфальтировать дорожки и что будет с освещением.

Работы в Писаржевском парке планируется выполнить в следующем году. Об этом идет речь в сообщении на сайте горсовета.

В парке до конца 2024 года хотят обустроить освещение с установкой опор и фонарей, велодорожки с асфальтобетонным покрытием, положить тротуарную плитку на пешеходные дорожки, установить свалки, скамейки и так далее.

Все работы проводится департаментом парков и рекреаций.

Напомним, ранее на тротуаре проспекта Яворницкого разобрали плитку.

Читайте также:

Новости Днепра про Когда в Днепре приведут в порядок парк ПисаржевскогоУкраїнська Новости Днепра про Когда в Днепре приведут в порядок парк ПисаржевскогоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты
Новости Днепра
Сегодня 17:45
Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты

Готовьтесь!

Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет
Новости Днепра
Сегодня 17:20
Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет

Теперь в Днепре можно развестись без посещения различных государственных учреждений.…

Жители Днепра стремительно накапливают долги за воду: что ждет неплательщиков коммуналки
Новости Днепра
Сегодня 16:26
Жители Днепра стремительно накапливают долги за воду: что ждет неплательщиков коммуналки

С накопивших значительную задолженность за воду днепрян будут взимать деньги…

ТОП-5 необычных ЖК, которые строятся в Днепре: как они выглядят и сколько стоят квартиры (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:24
ТОП-5 необычных ЖК, которые строятся в Днепре: как они выглядят и сколько стоят квартиры (ФОТО)

В Днепре строится очень много новых ЖК, в основном все…

Последние новости

В Днепре по свежей выпечке в Varus гуляют мухи (ФОТО)
В Днепре по свежей выпечке в Varus гуляют мухи (ФОТО)

Весьма неприятный сюрприз.

Сегодня 18:10
3
просмотров
Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты
Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты

Готовьтесь!

Сегодня 17:45
2
просмотров
Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет
Как в Днепре развестись онлайн: что нужно и сколько времени займет

Теперь в Днепре можно развестись без посещения различных государственных учреждений. Для подачи заявления о разводе не нужно даже выходить из дома. Все можно сделать онлайн.

Сегодня 17:20
3
просмотров
НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюанс
НБУ вернет плавающий курс доллара, но есть нюанс

Национальный банк Украины упразднит фиксированный курс доллара.

Сегодня 17:09
просмотров
В Днепропетровской области будут судить пограничника, который перешел на сторону врага
В Днепропетровской области будут судить пограничника, который перешел на сторону врага

Мужчину будут судить по фактам дезертирства и государственной измены.

Сегодня 16:54
8
просмотров
Жители Днепра стремительно накапливают долги за воду: что ждет неплательщиков коммуналки
Жители Днепра стремительно накапливают долги за воду: что ждет неплательщиков коммуналки

С накопивших значительную задолженность за воду днепрян будут взимать деньги через суд.

Сегодня 16:26
0
просмотров
Поссорились: в Никополе мужчина ударил сожителя матери ножом в живот
Поссорились: в Никополе мужчина ударил сожителя матери ножом в живот

На днях в Никополе произошел ужасный инцидент: мужчина напал на сожителя матери с ножом.

Сегодня 15:44
3
просмотров
ТОП-5 необычных ЖК, которые строятся в Днепре: как они выглядят и сколько стоят квартиры (ФОТО)
ТОП-5 необычных ЖК, которые строятся в Днепре: как они выглядят и сколько стоят квартиры (ФОТО)

В Днепре строится очень много новых ЖК, в основном все они имеют «традиционный» внешний вид для многоквартирного дома, но часть выглядят весьма необычно.

Сегодня 15:24
4
просмотров
В Кривом Роге посреди дороги умер мужчина: что известно
В Кривом Роге посреди дороги умер мужчина: что известно

Причину смерти мужчины будут устанавливать судмедэксперты.

Сегодня 14:55
6
просмотров
13 врачей из Днепропетровщины «наварили» на фейковых пациентах миллион гривен
13 врачей из Днепропетровщины «наварили» на фейковых пациентах миллион гривен

Врачи "наварили" миллион гривен за несуществующих пациентов.

Сегодня 14:29
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх