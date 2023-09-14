Когда в Днепре приведут в порядок парк Писаржевского

Реконструировать парк Писаржевского начали еще до войны. Понемногу доделывают начатое, но днепряне интересуются, когда зеленую зону приведут в порядок. Горожане спрашивают, планируют ли асфальтировать дорожки и что будет с освещением.
Работы в Писаржевском парке планируется выполнить в следующем году. Об этом идет речь в сообщении на сайте горсовета.
В парке до конца 2024 года хотят обустроить освещение с установкой опор и фонарей, велодорожки с асфальтобетонным покрытием, положить тротуарную плитку на пешеходные дорожки, установить свалки, скамейки и так далее.
Все работы проводится департаментом парков и рекреаций.
Напомним, ранее на тротуаре проспекта Яворницкого разобрали плитку.
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