Когда в Днепре приведут в порядок парк Писаржевского

Парк Писаржевского скоро приведут в порядок.

Реконструировать парк Писаржевского начали еще до войны. Понемногу доделывают начатое, но днепряне интересуются, когда зеленую зону приведут в порядок. Горожане спрашивают, планируют ли асфальтировать дорожки и что будет с освещением.

Работы в Писаржевском парке планируется выполнить в следующем году. Об этом идет речь в сообщении на сайте горсовета.

В парке до конца 2024 года хотят обустроить освещение с установкой опор и фонарей, велодорожки с асфальтобетонным покрытием, положить тротуарную плитку на пешеходные дорожки, установить свалки, скамейки и так далее.

Все работы проводится департаментом парков и рекреаций.

Напомним, ранее на тротуаре проспекта Яворницкого разобрали плитку.

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