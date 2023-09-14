Коли у Дніпрі приведуть до ладу парк Писаржевського

Парк Писаржевського скоро приведуть до ладу.

Реконструювати парк Писаржевського почали ще до війни. Наразі потроху дороблять розпочате, але дніпряни цікавляться, коли зелену зону приведуть до ладу. Містяни питають, чи планують асфальтувати доріжки та що буде з освітленням.

Роботи у парку Писаржевського планується виконати у наступному році. Про це йдеться у повідомленні на сайті міськради.

У парку до кінця 2024 року хочуть облаштувати освітлення з установкою опор та ліхтарів, велодоріжки з асфальтобетонним покриттям, покласти тротуарну плитку на пішохідні доріжки, встановити смітники, лавки і так далі.

Усі роботи проводить департамент парків та рекреацій.

Нагадаємо, раніше на тротуарі проспекту Яворницького розібрали плитку.

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