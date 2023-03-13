Какую историю скрывает улица Днепра, никогда не менявшая свое название

В 1832 году свободным местом неподалеку складов и пристаней заинтересовался купец Абрам Заславский, выкупил часть территории и построил на ней чугунолитейный завод. Он стал первым металлургическим предприятием города. Здание завода долгое время существовало на Литейной, пока в 1960 году его не снесли. От этого завода и пошло название территории.
На Литейной никогда не было доходных домов или красивых зданий, она была торгово-промышленной «площадкой». Жили тут работники завода, рыбаки и лоцманы, переправляющие людей на другую сторону реки. Также были тут склады с дровами, несколько пекарен и бакалейная лавка.
Во второй половине XIX века на углу Литейной построили большой дом губернской земской управы. Тут местные помещики устраивали земские сборы, встречались, чтобы обсудить дела.
До появления завода на улице уже стояла деревянная небольшая церковь, ее снесли в 1850 году, а позже чуть дальше построили Успенский собор.
В прошлом веке, до начала Второй мировой войны на улице построили два многоэтажных дома, после войны улица практически не менялась вплоть до 1965 года, когда интенсивное строительство набережной подошло к границам и Литейной в том числе. Это в корне изменилось архитектурный дизайн улицы.
Снова меняться Литейная начала в начале 2000-х и теперь выглядит так, какой мы ее знаем.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», А. Волок
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