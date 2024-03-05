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Как жители Днепра могут получить больничный дистанционно: инструкция

Сегодня 14:35
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Эпидсезон продолжается, количество респираторно-вирусных сезонных заболеваний - ОРВИ, COVID-19 и грипп - остается высоким.

Новости Днепра про Как жители Днепра могут получить больничный дистанционно: инструкция

В связи с этим в Министерстве здравоохранения напомнили, что украинцы имеют возможность оставаться дома при наличии симптомов этих болезней и обратиться к врачу для экспертизы временной нетрудоспособности дистанционно.

Для этого нужно:

  1. Обратитесь к врачу дистанционно с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи. На основании полученной информации врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности — электронный документ в электронной системе здравоохранения.
  2. Вы получите смс-сообщение с номером медицинского заключения временной нетрудоспособности (МЗВН) от электронной системы здравоохранения.
  3. МЗВН автоматически попадет в Электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд. На основе данных, которые содержит МЗВН, формируется электронный листок нетрудоспособности. Это именно тот документ, по которому начисляются выплаты.
  4. Теперь ждите смс-сообщение уже от Пенсионного фонда — с номером больничного. Это значит, что все оформлено успешно.
  5. Сообщите работодателю, что заболели, позвонив или переслав номер больничного. Увидеть ваш листок он сможет в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Через 7 дней после даты закрытия больничного работодатель сможет его оплатить.

Важно: если больничный нужно продлить на период более пяти календарных дней, вы должны обязательно явиться на личный прием к врачу.

Напомним, ранее мы писали, что в трех общинах превышен эпидемпорог: какая ситуация с гриппом на Днепропетровщине.

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Новости Днепра про Как жители Днепра могут получить больничный дистанционно: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как жители Днепра могут получить больничный дистанционно: инструкцияРусский

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