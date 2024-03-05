Как жители Днепра могут получить больничный дистанционно: инструкция

В связи с этим в Министерстве здравоохранения напомнили, что украинцы имеют возможность оставаться дома при наличии симптомов этих болезней и обратиться к врачу для экспертизы временной нетрудоспособности дистанционно.
Для этого нужно:
Важно: если больничный нужно продлить на период более пяти календарных дней, вы должны обязательно явиться на личный прием к врачу.
Напомним, ранее мы писали, что в трех общинах превышен эпидемпорог: какая ситуация с гриппом на Днепропетровщине.
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