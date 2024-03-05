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Як мешканці Дніпра можуть отримати лікарняний дистанційно: інструкція

Сьогодні 14:35
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Епідсезон триває, кількість респіраторно-вірусних сезонних захворювань - ГРВІ, COVID-19 та грип - залишається високою.

Новости Днепра про Як мешканці Дніпра можуть отримати лікарняний дистанційно: інструкція

У зв’язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що українці мають можливість залишатися вдома за наявності симптомів цих хвороб і звернутися до лікаря для експертизи тимчасової непрацездатності дистанційно.

Для цього потрібно:

  1. Зверніться до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку. На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ в електронній системі охорони здоров’я.
  2. Ви отримаєте смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності (МВТН) від електронної системи охорони здоров’я.
  3. МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. Це саме той документ, за яким нараховуються виплати.
  4. Тепер чекайте смс-повідомлення вже від Пенсійного фонду – з номером лікарняного. Це значить, що все оформлено успішно.
  5. Повідомте роботодавцю, що захворіли, зателефонувавши або переславши номер лікарняного. Побачити ваш листок він зможе в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Через 7 днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити.

Важливо: якщо лікарняний потрібно продовжити на період понад пʼять календарних днів, ви маєте обов’язково з’явитися на особистий прийом до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у трьох громадах перевищений епідемпоріг: яка ситуація з грипом на Дніпропетровщині.

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