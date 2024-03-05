У трьох громадах перевищений епідемпоріг: яка ситуація з грипом на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині зафіксували спалахи захворюваності на грип та ГРВІ у трьох громадах.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

Минулого тижня зафіксували перевищення епідемпорогу у Васильківській, Магдалинівській, Петриківській громадах.

42% серед хворих на грип та ГРВІ – діти. Через високі показники захворюваності серед школярів освітній процес призупинявся або переходив на дистанційну форму навчання в 3 окремих класах – у Кам’янському, Жовтих Водах, Верхньодніпровській громаді.

Однак, якщо говорити про область в цілому, то захворюваність на неепідемічному рівні.

Наразі на території регіону фіксують циркуляцію вірусів грипу типу А, В, парагрипу. На COVID-19 припадає 3,4% випадків, що на 2,4% менше попереднього тижня. На жаль, зареєстровано 2 летальних випадки від коронавірусу.

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