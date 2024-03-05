В трех общинах превышен эпидемпорог: какая ситуация с гриппом на Днепропетровщине

В Днепропетровской области зафиксировали вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в трех общинах.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

На прошлой неделе зафиксировали превышение эпидемпорога в Васильковской, Магдалиновской, Петриковской общинах.

42% среди больных гриппом и ОРВИ – дети. Из-за высоких показателей заболеваемости среди школьников образовательный процесс приостанавливался или переходил на дистанционную форму обучения в 3 отдельных классах – в Каменском, Желтых Водах, Верхнеднепровской общине.

Однако если говорить об области в целом, то заболеваемость на неэпидемическом уровне.

На территории региона фиксируют циркуляцию вирусов гриппа типа А, В, парагриппа. На COVID-19 приходится 3,4% случаев, что на 2,4% меньше, чем на прошлой неделе. К сожалению, зарегистрировано 2 летальных случая от коронавируса.

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