В трех общинах превышен эпидемпорог: какая ситуация с гриппом на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
На прошлой неделе зафиксировали превышение эпидемпорога в Васильковской, Магдалиновской, Петриковской общинах.
42% среди больных гриппом и ОРВИ – дети. Из-за высоких показателей заболеваемости среди школьников образовательный процесс приостанавливался или переходил на дистанционную форму обучения в 3 отдельных классах – в Каменском, Желтых Водах, Верхнеднепровской общине.
Однако если говорить об области в целом, то заболеваемость на неэпидемическом уровне.
На территории региона фиксируют циркуляцию вирусов гриппа типа А, В, парагриппа. На COVID-19 приходится 3,4% случаев, что на 2,4% меньше, чем на прошлой неделе. К сожалению, зарегистрировано 2 летальных случая от коронавируса.
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