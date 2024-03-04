Разоблачили банду из Днепра, которая сбывала огнестрельное оружие и боеприпасы

Подпольный вооруженный магазин открыли в Днепре.

Житель Днепра привлек к противоправной деятельности двух соучастников. Они наладили незаконную схему сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов на территории города, сообщили в областной прокуратуре.

Подыскивали потенциальных покупателей через знакомых и реализовывали товар при личных встречах. Оплату принимали наличными.

Правоохранители провели оперативные закупки и зафиксирован незаконный сбыт обвиняемыми пулемета Калашникова, патронов, гранат Ф-1.

Во время обысков у преступников изъята реактивная противотанковая граната РПГ-26, корпуса гранат разных типов с энтузиазмом к ним, гранатометный выстрел ВОГ-17, патроны, деньги, банковские карты, мобильные телефоны.

Их ждет суд.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: