Как заставить роутер работать от пауэрбанка

Как не остаться без сети и при этом обойтись без автомобильного аккумулятора, генератора и мини электростанции – разбирались журналисты dnepr.info.
К роутеру, как к телефону или ноутбуку можно подключить пауэрбанк. Хитрость в том, что обычно роутерам для работы нужно 9 или 12 Вольт напряжения, в то время как стандартная «банка» имеет мощность 5 Вольт. Чтобы менее сильная батарея смогла «запустить» более сильный маршрутизатор понадобится преобразователь напряжения и специальный кабель для роутера.
Преобразователь напряжения можно купить в Интернете. Внешне он очень похож на небольшую флешку с USB-портом, сзади которой есть вход для проводов.
Преобразователь напряжения нужно подключить к роутеру с помощью кабеля, а к нему – подсоединить пауэрбанк. С помощью регулятора на преобразователе нужно установить нужное для работы роутера количество вольт и включить пауэрбанк. Стоит такой преобразователь в среднем 200 грн.
Но данный метод работает только в том случае, если провайдер установил резервное питание в шкаф с проводами, откуда Интернет «поступает» в вашу квартиру или офис. Либо если оборудование провайдера подключено к другой линии электропередач и туда подается напряжение. Если этого нет – роутер просто не сможет «поймать» сигнал.
Если у пауэрбанка есть функция изменения напряжения – то ничего специально покупать не нужно. Устройство просто подключают к роутеру и все.
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Ирина
Автор:
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