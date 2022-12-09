Как заставить роутер работать от пауэрбанка

Во время отключений света в Днепре один из самых важных вопросов для горожан – работа Интернета. Особенно это актуально для тех, кто не может работать без сети и при этом трудится удаленно, но также важно и для работников офисов.

Как не остаться без сети и при этом обойтись без автомобильного аккумулятора, генератора и мини электростанции – разбирались журналисты dnepr.info.

К роутеру, как к телефону или ноутбуку можно подключить пауэрбанк. Хитрость в том, что обычно роутерам для работы нужно 9 или 12 Вольт напряжения, в то время как стандартная «банка» имеет мощность 5 Вольт. Чтобы менее сильная батарея смогла «запустить» более сильный маршрутизатор понадобится преобразователь напряжения и специальный кабель для роутера.

Преобразователь напряжения можно купить в Интернете. Внешне он очень похож на небольшую флешку с USB-портом, сзади которой есть вход для проводов.

Преобразователь напряжения нужно подключить к роутеру с помощью кабеля, а к нему – подсоединить пауэрбанк. С помощью регулятора на преобразователе нужно установить нужное для работы роутера количество вольт и включить пауэрбанк. Стоит такой преобразователь в среднем 200 грн.

Но данный метод работает только в том случае, если провайдер установил резервное питание в шкаф с проводами, откуда Интернет «поступает» в вашу квартиру или офис. Либо если оборудование провайдера подключено к другой линии электропередач и туда подается напряжение. Если этого нет – роутер просто не сможет «поймать» сигнал.

Если у пауэрбанка есть функция изменения напряжения – то ничего специально покупать не нужно. Устройство просто подключают к роутеру и все.

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