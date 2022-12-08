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  • «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

«Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Сегодня 15:14
просмотров

Жители Днепра арендуют квартиры не только на долгое время, но и посуточно, особенно это актуально становится перед большими праздниками, такими как Новый год. Также такой сервис пользуется популярностью у приезжих студентов, которым нужно где-то жить во время сессии. Журналисты dnepr.info решили узнать сколько стоит самая дешевая квартира в аренду в Днепре на сутки.

Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Такие квартиры можно арендовать как посуточно, так и на пару недель. В них есть все для комфортного проживания – от столовых приборов до горячей воды и стиральной машины. Арендное время во всех начинается с 12 часов дня. Стоимость может варьироваться в зависимости от дня недели, количества человек, которые будут там проживать и длительности самого проживания.

Самое недорогое жилье нашлось на проспекте Богдана Хмельницкого. За 300 грн в сутки предлагают в аренду однокомнатную квартиру на три спальных места в доме-«хрущевке». В помещении выполнен евроремонт, новая мебель. Есть автономное отопление.

Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Снять однокомнатную на Слобожанском проспекте в Днепре можно за 500 грн в сутки. За эти деньги постоялец получит помещение с косметическим ремонтом, довольно сносной мебелью и техникой.

Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Сутки проживания в однокомнатной квартире на Гагарина обойдутся в 800 грн. Тут сделан евроремонт, есть новая техника и мебель. Разместиться могут 4 человека. При этом, двум придется спать на раздвижных креслах.

Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Интересно, что жить в центре Днепра иногда бывает даже дешевле. Так, снять квартиру на Баррикадной в сутки обойдется 400 грн. В ней одна комната, два спальных места, недавний ремонт, все необходимое от техники до Интернета.

Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Для тех, кому не важен комфорт и цена, а лишь расположение места проживания и кто при этом мало знаком с городом сдают жилье в районе автовокзала за 350 грн в сутки. При этом ремонт в квартире если и был последние лет 15, то лишь косметический. На полу – «советская» плитка квадратиками, на стенах – ковры, а мебель привезли из магазина около 30 лет назад.

Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Другие арендодатели пользуются тем, что их квартиры расположены в одном из самых популярных мест города – возле вузов. В студенческом районе Днепра снять квартиру на один день обойдется в 500 грн. При этом, квартиранту предлагается жилье с давнишним ремонтом и такой же мебелью. Квартира однокомнатная, разместится в ней смогут три человека. Находится на 3 этаже 5-этажного дома.

Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Столько же хотят за аренду однокомнатной квартиры неподалеку «Каравана». Но в отличии от предыдущего варианта в ней новый ремонт, мебель и техника. Она также однокомнатная, проживать могут три человека.

Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Аналогичная цена и за двухкомнатную квартиру на 12 квартале. Поместиться тут могут 4 человека. В квартире не много мебели, но она в не плохом состоянии, есть не очень новая техника и недавно был проведен хороший ремонт.

Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Двухкомнатная квартира у парка Шевченко в Днепре обойдется в 1000 грн в сутки. Разместиться там смогут 7 человек. В помещении недавно был ремонт и в качестве мебели очень много диванов, оно и понятно, ведь комнат всего 2, а народу в ней может проживать много.

Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

Посуточно снять квартиру в самом центре Днепра обойдется в 1600 грн. при этом жилье будет находится на 17 этаже, а в комнате будут панорамные окна. В двухкомнатной квартире могут разместиться более 6 человек. В ней недавно был дизайнерский ремонт и куплена итальянская мебель. В доме есть охраняемая парковка. Это одна из самых дорогих квартир для посуточной аренды в Днепре.

Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)

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Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про «Советский» пол и вид из окна на Днепр: как выглядит квартира за 300 грн в сутки в Днепре (ФОТО)Русский

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