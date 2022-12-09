Як змусити роутер працювати від повербанку

Як не залишитися без мережі та при цьому обійтися без автомобільного акумулятора, генератора та міні електростанції – розбиралися журналісти dnepr.info.
До роутера, як до телефону чи ноутбука можна підключити пауербанк. Хитрість у тому, що зазвичай роутерам для роботи потрібно 9 або 12 Вольт напруги, тоді як стандартна «банка» має потужність 5 Вольт. Щоб менш сильна батарея змогла «запустити» сильніший маршрутизатор знадобиться перетворювач напруги та спеціальний кабель для роутера.
Перетворювач напруги можна придбати в Інтернеті. Зовні він дуже схожий на невелику флешку із USB-портом, яка має вхід для дротів.
Перетворювач напруги потрібно підключити до роутера за допомогою кабелю, а до нього підключити пауербанк. За допомогою регулятора на перетворювачі необхідно встановити необхідну для роботи роутера кількість вольт і включити пауербанк. Коштує такий перетворювач у середньому 200 грн.
Але цей метод працює тільки в тому випадку, якщо провайдер встановив резервне живлення в шафу з проводами, звідки Інтернет надходить у вашу квартиру або офіс. Або якщо обладнання провайдера підключено до іншої лінії електропередач і подається напруга. Якщо цього немає – роутер просто не зможе «зловити» сигнал.
Якщо пауербанк має функцію зміни напруги – то нічого спеціально купувати не потрібно. Пристрій просто підключають до роутера і все.
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