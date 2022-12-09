ТОП-9 способів зарядити смартфон без повербанку та генератора

Якщо зненацька зникло світло і смартфон з пауербанком зарядитися не встигли – можна використовувати інші джерела живлення для телефону. Журналісти dnepr.info зібрали добірку способів заряджання телефону без пауербанку, мережі, електростанції та генератора.

Своїми руками

Принцип роботи динамо-машини простий – потрібно крутити ручку і таким чином усередині акумулюватиметься енергія та передаватиметься на пристрій. Зазвичай така функція є у карманних ліхтариків, але є динамо-машини, що продаються окремо, для зарядки смарфонів і повербанків. Як довго її потрібно крутити, щоб зарядити телефон – невідомо. Номінальна сила струму у такій машині 0.6 А, вихідна напруга 5,5 Вольт. Ціна ручного акумулятора – близько 400 грн. Але є й ручні генератори для такої мети. Крутити ручку в них потрібно менше разів, телефон заряджається швидше, але й ціна у нього може доходити до 2,5 тис грн.

«Колеса» на поміч

Якщо у власника розрядженого телефону є велосипед, то на передньому колесі у механічного «друга» повинен бути генератор, який заряджається під час руху двоколісного. Ви можете зняти пристрій і зарядити телефон. Щоправда, спосіб ефективний тільки в тому випадку, якщо на велосипеді періодично каталися і генератор не встиг розрядитись повністю.

Власникам автомобіля найлегше обійтися без повербанку та інших зарядних пристроїв. Щоб «підживити» телефон енергією, їм достатньо вставити штекер зарядки від смартфона в прикурювач.

Туристичне спорядження

Також можна зарядити телефон за допомогою ліхтаря. Сучасні туристичні ліхтарі можуть світити не лише кілька годин поспіль, та й ділиться власною енергією з телефоном. Для цього потрібно, щоб у ліхтарика була передбачена така функція. У просунутих версій ліхтарів є сонячна батарея, так що для зарядки девайсів навіть не потрібна електрика.

Аналогічно можуть працювати автономні лампи зі світлодіодами. Зарядившись від розетки або сонячної батареї, вони деякий час зберігають заряд і можуть ділитися ним з підключеним через провід смартфоном. Навряд в такий спосіб вдасться зарядити батарею на 100%, але для здійснення дзвінків і щоб дізнатись останні новини в Інтернеті може бути достатньо.

«Поділяться» зарядом

Власники розряджених смартфонів, які працюють за ноутбуком, можуть зарядити свої телефони за допомогою USB-порту. Повністю наповнити батарею телефону енергією не вистачить, але для здійснення необхідних дзвінків – цілком.

Також ще один варіант, як підзарядити смартфон, щоб була можливість дзвонити – це приєднати його до портативної колонки через кабель. Головне, щоб її потужності вистачало.

Реверсивний «рух»

Можна зарядити телефон за допомогою реверсивної зарядки від іншого смартфона. Але скористатися ним можуть лише власники певних марок. Щоб провести «операцію», потрібно один телефон прикласти до іншого задніми панелями і включити опцію «Зворотна зарядка» (якщо вона є в телефоні). Наскільки один телефон може зарядитись – стільки ж втратить інший. За замовчуванням, коли батарея телефону поповниться до 30% реверс відключиться автоматично.

Ще один спосіб поповнити енергію одного смартфона від іншого – підключити шнур OTG. Але таким чином телефон заряджатиметься досить довго, на 10% він «поповниться» за годину. Паралельно смартфон розрядиться на таку ж кількість відсотків.

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