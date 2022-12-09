Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)

Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:39
просмотров

Дивлячись на вулиці Дніпра, важко повірити, що ще недавно на них розміщувалися невеликі будиночки, збудовані понад 100 років тому. Місто стрімко змінюється і подивитися, яким воно було раніше, можна тільки по фото.

Новости Днепра про Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)

Нинішня вулиця Коцюбинського має давню історію і вважається однією з найстаріших у Дніпрі. Сьогодні вона кардинально відрізняється від себе ж 40-річної давнини. 

Новости Днепра про Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)

Стародавня назва вулиці – Йорданська. Вона позначена на генеральному плані міста ще 1885 року. Місцеві назвали її «Йордань». Відмінною рисою вулиці було те, що тут встановили перші в місті «купальні» – невеликі будиночки на воді, куди ходили мешканці, щоб поплавати у річці.

Новости Днепра про Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)

Також тут стояли платні лазні та був невеликий ринок. Колишня Йорданська за розміром була набагато більшою за нинішню Коцюбинського, згодом стала вважатися площею і захоплювала прилеглі нині Ливарну та Володимира Мономаха. Частина була відведена під тартак, частина – під житлові будинки. Періодично місцевість підтоплювала річка.

Новости Днепра про Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)

Пізніше тут проводилися  масові народні свята, а в 1897 навіть була  побудована трамвайна лінія, що йде на Йорданську від вокзалу. 1923 року вулицю назвали на честь Михайла Коцюбинського. Будинки тут були невеликі, двох та триповерхові, а проходи вулицями вузькі, де могли розминуться лише дві машини і не більше. Йорданська з великої площі стала кількома невеликими вуличками. На розподіл території вплинуло будівництво набережної.

Новости Днепра про Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)

На початку 2000-х будинки, збудовані сотню років тому почали зносити. Мешканців розселяли.

Новости Днепра про Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)

#image_title

Але частина будівель все ж таки дожила до наших днів і сьогодні там залишилося дуже мало житлових квартир, переважно все віддано під оренду магазинів та приватним фірмам. 

Новости Днепра про Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)

фото: А. Волок, блог Артема Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

 

Читайте також:

Новости Днепра про Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Лежав у посадці біля кафе: у Дніпрі на Набережній Заводській знайшли труп
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:44
    Лежав у посадці біля кафе: у Дніпрі на Набережній Заводській знайшли труп

    Сьогодні, 9 грудня, на Набережній Заводській знайшли тіло чоловіка.

    У Дніпрі розповіли, куди подівся пухнастий улюбленець відвідувачів яхт-клубу “Січ”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:11
    У Дніпрі розповіли, куди подівся пухнастий улюбленець відвідувачів яхт-клубу “Січ”

    У яхт-клубі Січ пояснили, куди зник козлик Борис.

    У Дніпрі згорів шелтер для переселенців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:26
    У Дніпрі згорів шелтер для переселенців

    У Дніпрі згорів шелтер для переселенців, тепер потрібна допомога.

    Патрульні Дніпра нагадали, що означають сигнали регулювальника (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:11
    Патрульні Дніпра нагадали, що означають сигнали регулювальника (ВІДЕО)

    У Дніпрі через відключення електроенергії можуть не працювати світлофори.

    Наверх