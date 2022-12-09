Двоповерхові будинки та тісні двори: як раніше виглядав старовинний квартал біля цирку у Дніпрі (ФОТО)

Дивлячись на вулиці Дніпра, важко повірити, що ще недавно на них розміщувалися невеликі будиночки, збудовані понад 100 років тому. Місто стрімко змінюється і подивитися, яким воно було раніше, можна тільки по фото.

Нинішня вулиця Коцюбинського має давню історію і вважається однією з найстаріших у Дніпрі. Сьогодні вона кардинально відрізняється від себе ж 40-річної давнини.

Стародавня назва вулиці – Йорданська. Вона позначена на генеральному плані міста ще 1885 року. Місцеві назвали її «Йордань». Відмінною рисою вулиці було те, що тут встановили перші в місті «купальні» – невеликі будиночки на воді, куди ходили мешканці, щоб поплавати у річці.

Також тут стояли платні лазні та був невеликий ринок. Колишня Йорданська за розміром була набагато більшою за нинішню Коцюбинського, згодом стала вважатися площею і захоплювала прилеглі нині Ливарну та Володимира Мономаха. Частина була відведена під тартак, частина – під житлові будинки. Періодично місцевість підтоплювала річка.

Пізніше тут проводилися масові народні свята, а в 1897 навіть була побудована трамвайна лінія, що йде на Йорданську від вокзалу. 1923 року вулицю назвали на честь Михайла Коцюбинського. Будинки тут були невеликі, двох та триповерхові, а проходи вулицями вузькі, де могли розминуться лише дві машини і не більше. Йорданська з великої площі стала кількома невеликими вуличками. На розподіл території вплинуло будівництво набережної.

На початку 2000-х будинки, збудовані сотню років тому почали зносити. Мешканців розселяли.

Але частина будівель все ж таки дожила до наших днів і сьогодні там залишилося дуже мало житлових квартир, переважно все віддано під оренду магазинів та приватним фірмам.

фото: А. Волок, блог Артема Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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