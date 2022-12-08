Голубой цвет и форма грот-мачты: почему «Парус» в Днепре так называется

В 1971 году в Днепре был заложен жилмассив «Диевский». Планировалось, что он будет состоять из трех «частей»– «Красного Камня», «Покровского» и «Паруса», но в результате получилось, что каждый из них стал «самостоятельным» спальным районом. «Диевский» планировали расположить между старинными поселениями Диевка и Новые Кайдаки.
Сначала возвели «Красный Камень», потом принялись строить «Покровский» и за ним «Парус». Он находился на самой окраине города, что граничила с поселком «Диевка». Первые дома тут появились в 1980 году. 50 лет назад на его месте были одноэтажные дома, напополам с болотистой местностью и горами промышленных отвалов.
Возводить дома начали ударными темпами и к 1990 году «Парус» был поделен уже на два микрорайона «Парус» и «Парус-2». Возводили в основном панельные девятиэтажки, так как это было быстро и дешево.
Если «Красный Камень» назвали так в честь гранитного карьера на территории массива, то о происхождении названия «Парус» существует несколько легенд. Согласно одной из них, дома тут выстроены таким образом, чтобы, взглянув на панораму района с высоты можно было увидеть натянутый парус корабля. Согласно второй версии – многоэтажки должны были выкрасить в голубой цвет, чтобы они напоминали «надуты» парус корабля у реки. Но ни одна ни вторая версия никакого подтверждения не получили, а остались легендами среди жителей массива.
фото: В. Рязанов, Ю. Савенков
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