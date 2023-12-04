Как взымают алименты с военных: высчитывают с «боевых» и не более 50%

Журналисты dnepr.infо решили узнать, как выплачиваются алименты, если один из родителей служит в рядах ВСУ и получает не только зарплату, но и «боевые» выплаты за службу на линии фронта.
Алименты на детей во время военного положения в Украине взымаются даже если родитель в это время не работает. Их начисляют исходя из средней заработной платы по региону. В Днепропетровской области это порядка 15 тыс грн. То есть исходя из этой суммы и вычисляется процент, который нужно платить на ребенка. Пока родитель не найдет работу – алименты считаются его долгом и как только плательщик начнет получать зарплату – с нее сразу будет высчитана начисленная ранее сумма.
Часть тех, кто остался без работы в Днепре и Украине сейчас воюет в рядах ВСУ. У военных сумма алиментов высчитывается исходя из их денежного обеспечения. В него входит не только ежемесячная зарплата, но и дополнительные ежемесячные и единовременные выплаты.
На одного ребенка по законодательству тот, кто платит алименты должен отчислять 25% своей зарплаты. Для двух детей сумма составляет 30% на трех и более – 50%. Ранее алименты платились только с заработной платы, но в ноябре прошлого года были внесены изменения в законодательство и теперь содержание алиментов производится по всем денежным выплатам. В расчет не берут только те, которые не носят постоянный характер. Как отмечают адвокаты, алименты военнослужащие платят не только с «зарплатных» средств, но и с «боевых» выплат, так как последние подлежат тому, чтобы с них можно было удерживать алименты.
В 2023 году сумма алиментов на одного ребенка должна быть не менее 50% прожиточного минимума. Для детей до 6 лет это 1136 грн, для тех, кто старше – 1416 грн. Максимальный размер алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов на ребенка. В 2024 году если будет увеличен размер прожиточного минимума – будет увеличена и минимальная сумма алиментов.
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